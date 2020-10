Büchermarkt ist abgesagt

Heppenheim.Anders als im Gemeindebrief zu lesen ist, wird der Büchermarkt, der traditionell an jedem ersten Wochenende im November in der Evangelischen Heilig-Geist-Gemeinde stattfindet, in diesem Jahr coronabedingt ausfallen müssen. Die Veranstalter haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und bedauern es sehr, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Gemeindebüro, in der weiter formuliert wird:

Bei der derzeitigen Coronalage wäre ein Besuch des Marktes mit Abständen zwar zur Not noch machbar, aber vor allem beim Auf – und Abbau in den engen Räumen wird es nicht möglich sein, alle notwendigen Hygienebestimmungen einzuhalten.

Deswegen verschiebt die Gemeinde den Büchermarkt auf kommendes Jahr in der Hoffnung, dass er dann wieder inklusive aller dazugehörigen Aktionen wie dem Eröffnungsabend, der langen Vorlesenacht für Kinder und dem Bücher Café stattfinden kann. red

