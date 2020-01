Bunter Abend und Kindermaskenball

Heppenheim.„Leinen los, wir freuen uns sehr, segelt mit dem SV Erbach übers offenen Meer!“ heißt es am 15. Februar bei den Fastnachtern des SV Erbach. Der bunte Abend der Handballer bildet den Auftakt des närrischen Geschehens in Erbach. Einlass ist ab 18.11 Uhr.

„Es wird eine wilde Fahrt über das und auch unter dem Meer“, verspricht Steffen Maurer. „Es wird auch dieses Jahr wieder feucht-fröhlich zugehen und auch die eine oder andere Überraschung ist dabei“, so der Sitzungspräsident.

Begleitet wird der Abend von Les Stefanos, die auch nach dem Programm für Schwung auf dem Parkett sorgen wollen, wenn das närrische Treiben nach der Show auf der Tanzfläche und in der Bar weitergeht, heißt es in der Ankündigung.

Vorverkauf am 19. Januar

Der Vorverkauf findet am Sonntag, 19. Januar, von 10 bis 13 Uhr im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr unter der Mehrzweckhalle in Erbach statt. Um die Wartezeit zu versüßen, bieten die Fastnachter Kaffee und Kuchen sowie ein Unterhaltungsprogramm. Am Faschingsdienstag, 25. Februar, startet dann um 14.33 Uhr der Kindermaskenball. Für Unterhaltung sorgt dabei wieder die Jugendabteilung des SV Erbach mit ungehindertem Toben, lustigen Spielen und Auftritten des Miniballetts. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.01.2020