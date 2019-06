Bus nach Heppenheim gefordert

Heppenheim/Lampertheim.Mit insgesamt neun Punkten hat der Fahrgastbeirat Lampertheim konkrete Vorstellungen, wie der Nahverkehrsplan in der Stadt in Zukunft bürger- und verbraucherfreundlicher gestaltet werden kann. Die aktuellen Forderungen wurden an den Kreisbeigeordneten Karsten Krug (SPD) übergeben, um im Kreisausschuss vorgetragen zu werden.

Der Lampertheimer Fahrgastbeirat ist bisher der einzige

...