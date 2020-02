Chöre proben gemeinsam

Heppenheim.Beflügelt von ihrem erfolgreichen Spendenprojekt „Mit Klängen Brunnen bauen“ (wir berichteten) haben sich jetzt 50 Sänger des Heppenheimer Kinder- und Jugendchors und der Gesangsformation Querbeat nach Wolfstein in der Pfalz aufgemacht. Ein Wochenende lang arbeiteten die beide Chöre dort an neuen Stücken.

Intensives Training

Amerikanische Folkmusik und der Titel „Just sing it“ stimmten auf die gemeinsame Zeit ein. Das intensive Training verlangte den Chormitgliedern einiges an Konzentration und Ausdauer ab, doch auch der Spaß kam bei dem Probwochenende nicht zu kurz. Bei geselligen Abendrunden und einem bunten Fastnachtsabend verwandelten sich die Sänger in Märchenfiguren, Tiere und berühmte Filmgestalten.

Bei Spielen, kreativen Showeinlagen und der gemeinsamen Freude an der Musik wuchs die Gruppe mit einer Altersspanne von zehn bis 40 Jahren noch enger zusammen. „Es ist großartig, zu sehen, wie sich die einzelnen Charaktere mit der Zeit entwickeln und wir alle immer mehr zu einer großen Familie zusammenwachsen“, sagte Vereinsvorsitzende Martina Herweh.

„Die erfahrenen Sänger unterstützen ohne Zögern die jüngeren, wenn sich diese unsicher fühlen. Gleichzeitig sind die jüngeren Sänger mutig und bringen auch uns Große immer wieder ins Staunen“, so Herweh weiter. Bevor es mit dem Bus wieder nach Hause ging, fand eine letzte gemeinsame Probe der beiden Chöre statt. Dabei zeigten die Sänger noch einmal, was sie in den vergangenen beiden Tagen gelernt hatten.

Jetzt folgt der letzte Schliff

Es erklangen berühmte Songs wie Totos „Africa“, „A Million Dreams“ und „The Rose“ von Amanda McBroom. Den letzten Schliff erhält das Repertoire in den kommenden Wochen. Viel Zeit bleibt den Chören allerdings nicht mehr, denn das nächste Konzert findet bereits am 29. März (Sonntag) in der Heppenheimer Christuskirche statt. „Wir haben unglaublich viel geschafft“, freute sich Chorleiter Helmut Vorschütz. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.02.2020