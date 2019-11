Chor Cantus Vivus singt Monteverdi

Heppenheim.Der Konzertchor Cantus Vivus Bergstraße bringt am Sonntag, 8. Dezember, 19 Uhr, in St. Peter Heppenheim die Marienvesper von Claudio Monteverdi zur Aufführung. Außer dem etwa 80-köpfigen Chor wirken sieben Gesangssolisten mit. Das Orchester Musiche Varie (Leitung: Martin Lubenow), das den Chor instrumental begleitet, ist ein in Alter Musik versiertes Spezialensemble im Sinne einer historischen Aufführungspraxis, heißt es in einer Mitteilung. Es wurde 1992 gegründet.

Wolfram Schmidt und Benjamin Bogs haben zur Marienvesper ein abgestimmtes farbliches Konzept zur Gestaltung des Kirchenraums mithilfe moderner LED-Leuchttechnik erarbeitet. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Chorleiter Wolfram Schmidt. zg

