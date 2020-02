Comedy-Abend mit Poetry Slammer

Heppenheim.Der Poetry Slammer Quichotte ist am Samstag, 15. Februar, ab 20 Uhr zu Gast auf der Kleinkunstbühne des Hotels Halber Mond. Er präsentiert sein neues Programm „Die unendliche Leichtigkeit des Neins“. Nach seinem mehrfach mit Kleinkunstpreisen ausgezeichneten ersten Solo-Programm „Optimum fürs Volk“ thematisiert Quichotte in seiner neuen Show die Schwierigkeit, sich in einer immer komplexer werdenden Welt klar zu positionieren. Dabei werden existenzielle Fragen aufgeworfen wie: Bin ich gut genug? Gibt es einfache Wahrheiten? Oder: Sind eigentlich noch Chiasamen da? zg/BILD: Stuertz

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.02.2020