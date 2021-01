Corona-Impfung – oder: Die Reise nach Jerusalem

Heppenheim.85 Jahre alt wird meine Mutter im Mai. Sie wohnt in der eigenen Wohnung und ist zum Glück noch fit. Die Fahrt zum Corona-Impftermin nach Darmstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das Zurechtfinden in einer Stadt, in der sie lange nicht mehr war, will ich ihr aber nicht zumuten. Also fahre ich sie hin.

Schon das Anmelden war nicht ohne. Am Morgen des 12. Januar haben wir mit dem

...