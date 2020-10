Corona-Zahlen steigen in der Stadt, aber die Fälle sind differenziert zu sehen

Heppenheim.Insgesamt 77 Infektionsfälle seit Beginn der Corona-Pandemie sowie zwölf Neuinfektionen in den vergangenen Tagen, darunter allein zehn Fälle am Mittwoch. Keine Frage: Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat nun auch die Stadt Heppenheim erreicht. Und obwohl Lampertheim auf Kreisebene mit insgesamt 136 Infektionsfällen nach wie vor Spitzenreiter in dieser doch eher unschönen Tabelle ist, rückt

...