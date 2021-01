Damals Bomben, heute Viren

Heppenheim.Große Tradition hat der Fastnachtsumzug in Heppenheim. Bis zu 100 000 Fassebutze säumen jedes Jahr in bunten Kostümen die Zugstrecke, schon lange bevor das erste Fahrzeug zu sehen ist. Üblicherweise mit Stadtbrandinspektor Werner Trares in seinem Dienstfahrzeug an der Spitze. Mit dem Schlachtruf „Hepprum Helau“ huldigen die Massen dem Narrengott Jokus.

„Der Zug kimmt“, so schallt es in

...