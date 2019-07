Das 14. Starkenburg-Festival hat begonnen

Heppenheim.Mit einem Auftritt der Mannheimer Formation Autumn Tree (Bild) ist gestern Abend das 14. Starkenburg-Festival gestartet. Die Veranstaltung des Netzwerks für Musik, Kultur und Soziales nimmt in diesem Jahr die komplette Burg in Beschlag: Im Innenhof finden die Konzerte statt, in der Jugendherberge übernachten Künstler und Besucher. Heute und morgen bietet das Festival eine breite musikalische

...