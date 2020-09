„Das Beste kommt zum Schluss“

Heppenheim.Die Krönchen sind sicher in den Handtaschen der drei jungen Frauen verstaut, das Schuhwerk erscheint allerdings wenig königlich: Lediglich Lokalmatadorin Carolin Hillenbrand aus Heppenheim setzt zu Beginn der Stippvisite der drei deutschen Weinhoheiten an der Bergstraße auf Schuhe mit Absätzen. Weinkönigin Angelina Kappler und die zweite Weinprinzessin Julia Böcklen tragen hingegen bequeme Sportschuhe. Doch das Duo scheint zu ahnen, was in den nächsten zwei Stunden am frühen Freitagabend auf sie zukommen wird.

Nach dem Besuch des Weinguts Freiberger am Nachmittag steht für das Trio nämlich eine kleine Wanderung durch die Heppenheimer Lagen auf dem Programm.

Los geht‘s nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden und die Geschäftsführerin des Weinbauverbandes, Otto Guthier und Stefanie Oberhauser, sowie die Gastgeberin Judith Schönherr in der „Domäne Bergstraße“ der hessischen Staatsweingüter – den Einheimischen besser als „Rebmuttergarten“ bekannt.

Und schnell wird klar: Kappler, Böcklen und Hillenbrand sind auch im letzten Monat ihrer Amtszeit – die Wahl der neuen Hoheiten erfolgt am Freitag, 25. September – mit viel Herzblut bei der Sache. Und mehr als das: Aus den drei Hoheiten scheinen in den vergangen zwölf Monaten echte Freundinnen geworden zu sein – Scherze und Gelächter reihen sich förmlich aneinander. „Das ist schon eine lustige Truppe“, befindet auch Otto Guthier, der in den vergangenen Jahrzehnten schon so manche Königin gesehen und begleitet hat. Obwohl die Corona-Pandemie ihre Amtszeit kräftig durcheinandergewirbelt hat, ist von Amtsmüdigkeit oder Tristesse tatsächlich nichts zu spüren.

Die Begründung hierfür liefert die Lokalmatadorin, während sie genüsslich an einem Glas Grauburgunder des Jahrgangs 2019 vom Heppenheimer Centgericht nippt: „Das Beste kommt bekanntlich immer zum Schluss“, sagt Carolin Hillenbrand. Tatsächlich ist der Besuch an der Bergstraße gleichbedeutend mit dem Ende der Deutschlandtour, die das Trio seit ihrer Amtsübernahme in alle 13 deutschen Anbaugebiete geführt hat.

Das Wort Lokalmatadorin war übrigens selten so passend wie in diesem Moment. „Da draußen habe ich als Kind mit meinem Opa Eiswein gelesen“, sagt sie und deutet auf eine Rebfläche unterhalb der Vinothek. Auch den Raum, in dem sich heute die Weinbar der Domäne befindet, kennt sie aus dem Effeff: „Das war früher das Wohnzimmer meiner Großeltern.“ Zur Erinnerung: Carolins Großvater Heinrich Hillenbrand war lange Zeit Leiter des Staatsweinguts, der Rebmuttergarten sein Zuhause.

Fast schon klar, dass die beiden Mitstreiterinnen gebannt der Familiengeschichte lauschen – wenngleich ihr Hauptaugenmerk natürlich dem Bergsträßer Wein und dem Anbaugebiet an sich gilt. Insbesondere Weinkönigin Angelina Kappler zeigt sich hierbei sehr interessiert, mitunter gar überrascht. „Das ist hier tatsächlich der Frühlingsgarten Deutschlands“, sagt sie. „Genau, wie Caro uns immer vorgeschwärmt hat.“ Erstaunt nimmt sie zudem zur Kenntnis, dass es hierzulande 230 klassifizierte Weinböden sowie eine „ebenso beachtliche Vielfalt der Reben“ (Guthier) gibt. „Diese Vielfalt erinnert mich fast schon an die Nahe – nur eben im Kleinformat“, wagt Kappler einen Vergleich zwischen Heimat und dem kleinsten deutschen Weinbaugebiet.

Abgerundet wird die Bergsträßer Vielfalt am Freitag mit einer kleinen Verkostung im Rahmen eines Picknicks am Steinkopf. Dabei gibt es sogar einen ersten Schluck Federweißer für die bekennenden Liebhaberinnen des Neuen Weins. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit konstatiert Carolin Hillenbrand schließlich einmal mehr: „Das Beste kommt eben immer zum Schluss.“

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.09.2020