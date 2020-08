Das Domizil der „Drachenbande“ wächst

Heppenheim.Die Pläne der Kreisstadt zum Ausbau der Kinderbetreuung sehen rund 270 neue Betreuungsplätze in den nächsten Jahren vor. Zudem ist die Verbesserung des Angebotes in bestehenden Einrichtungen durch die Sanierung von Kindergärten und Tagesstätten geplant. Zu den Ausbauplänen zählt der Neubau der Kita „Drachenbande“ an der Hirschhorner Straße, zu den Sanierungsobjekten die Kita St. Bartholomäus

...