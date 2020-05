Das Saalbau-Kino zeigt wieder Filme

Heppenheim.Nicht viele Kinos in Hessen haben schon wieder geöffnet. Die Saalbau-Lichtspiele in Heppenheim sind eines davon. „Wir dürfen öffnen, also tun wir das auch. Das Kino ist schließlich ein Kulturgut“, betont Kinobetreiber Jörg Fritz.

Kaum abwarten konnte es wohl Andreas Herdt aus Schwanheim. Er kam schon eine Stunde vor Filmbeginn. Herdt hatte im Internet nachgeschaut und das Angebot

...