Dem Seniorenbeirat fehlt noch ein eigenes Büro

Heppenheim.„Seniorinnen und Senioren wollen so selbstständig und aktiv wie möglich ihr Leben gestalten. Heppenheim unternimmt bereits viel, um diesem Wunsch zu entsprechen“, heißt es in einem Positionspapier, das Anton Gölz, der Vorsitzende des Seniorenbeirates, für die Sitzung des Gremiums am Montagabend vorbereitet hatte. „Hierbei sind insbesondere die Vereine hervorzuheben. So bestehen bei uns

...