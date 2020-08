Der Bruchsee ist nicht zum Baden da

Heppenheim.Spontan rutscht DLRG-Einsatzleiter Thomas Rech ein ungläubiges „Bäh“ heraus: Gerade hat er erfahren, dass man dieser Tage im Heppenheimer Bruchsee wieder Schwimmer und planschende Kinder antrifft. Etliche waren beispielsweise am Montagabend am „Sandstrand“ in Höhe des Wasserspielplatzes zu beobachten – vom Erwachsenen bis zum Kleinkind und auch Schlauchboote waren zu sehen.

Die

...