Der Eckweg – was er erzählen kann

Heppenheim.Wer den Schauer von alten Geschichten und die heutige Natur am Eckweg erleben möchte, hat am Sonntag, 22. September, Gelegenheit dazu.

Pferdegetrappel, das Rollen der Kutschräder – die Winzer im Weinberg am Heppenheimer Eckweg folgen mit ihren Blicken der Postkutsche am Fuße der Hügel: So könnte es vor wenigen hundert Jahren gewesen sein. Mittlerweile sind die Kutschen von Autos abgelöst worden, doch die Kulturlandschaft im südlichen Heppenheim ist die Gleiche geblieben.

Pia Keßler-Schül und Karlheinz Mulzer erwarten die Teilnehmenden um 10.30 Uhr am Parkplatz Eckweg. Für die Wanderung sollten 2,5 Stunden eingeplant werden. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.09.2019