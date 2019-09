Der Glaube muss nicht trennen

Heppenheim.„Zusammen leben, zusammen wachsen“, das ist das Motto der Interkulturellen Woche, die offiziell am Sonntag zu Ende geht, in Heppenheim aber inoffiziell bis zum 6. Oktober dauert. In der Fülle der Veranstaltungen und der Veranstalter in Heppenheim war das interkulturelle Gebet an der Ecke Graben/Kellereigasse ein Mosaikstein: Die verschiedenen Religionsgemeinschaften demonstrierten, dass der

...