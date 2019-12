Der Kampf um die Bäume in der Stadt

Heppenheim.Harald Schumacher schaut auf sein digitales Baumkataster und zeigt auf eine alte Kastanie, die an der Ecke des Kräutergartens im alten Landratsamt steht. Auf den ersten Blick sieht der große Baum majestätisch aus – und so gesund, als würde er auch in vielen Jahrzehnten noch hier stehen. Doch bei genauem Hinsehen erkennt man Hinweise, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte: Wurzeln liegen

...