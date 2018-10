Der Postknoten wird gesperrt

© grafiKS Kai Segelken

Heppenheim.Die Baumaßnahme zum Umbau des Knotenpunktes B 3 /L 3120/L 3398 zu einem Kreisverkehrsplatz in Heppenheim sowie zur Erneuerung der Fahrbahndecke in der Ludwigstraße (B 3) verläuft nach Angaben von Hessen Mobil derzeit wie geplant.

Am Wochenende 19. bis 22. Oktober – also ab dem heutigen Freitag – werden die Bauarbeiten am sogenannten Postknoten (Fahrbahn zwischen der Parkhofstraße und

...