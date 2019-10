Der Sternen-Späher

Heppenheim.Es muss um das Jahr 1976 gewesen sein, als Erwin Schwab das Buch „Die kleinen Planeten“ in die Hände bekam. Schwab war damals 14 Jahre alt, wohnte noch mit den Eltern an der Siegfriedstraße in Heppenheim und ging in die Martin-Buber-Schule. Damals wurde sein Interesse für die Astronomie geweckt. Zunächst schaute er mit einem Fernglas in den Himmel. 1979 kam er zur Amateursternwarte auf der

...