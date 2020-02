Der Traum vom Atmen ohne Ton

Heppenheim.Es war ein Auftakt, der es in sich hatte, als am Samstagabend der Musikzug Starkenburg die Männer auf die Bühne des „Halben Mondes“ posaunte, für die sich in den letzten Wochen alles nur um Fastnacht drehte: Zugmarschall Norbert Weiser und Hans-Peter Rauen alias Hans-Peter der Brotteigkneter Rauen hatten diesmal aber nicht nur das Zugkomitee als Begleitung dabei, sondern auch jede Menge

...