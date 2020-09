Der Zugezogene und das Urgestein

Mittershausen.Eigentlich sollte im Dorfgemeinschaftshaus, dem Quartier des Sängerquartetts 1925, am 1. September die Jahreshauptversammlung stattfinden. Doch coronabedingt fiel diese aus und damit auch die Möglichkeit für die Mitglieder, zwei ihrer Aktiven für jahrzehntelange Vorstandsarbeit zu ehren: Erich Leinen ist seit 20 Jahren Vorsitzender des Chors und Andreas Leitner genauso lange Schriftführer. Doch die Versammlung wurde abgesagt. Singstunden finden seit dem Lockdown im März nicht mehr statt.

„Das ist ganz schön elendig“, findet Leinen. Der Vorsitzende stammt von der Eifel und ist eigentlich eine rechte Frohnatur. Da verwundert es auch nicht, dass er kaum vier Monate nachdem er das erste Mal in Mittershausen aufschlug, schon zum ersten Singen beim Sängerquartett eingeladen war. Seit 1987 ist er schließlich Mitglied und ließ sich auch schnell in die Pflicht nehmen. Leitner hat nämlich das Amt des Schriftführers von Leinen übernommen, das dieser zuvor zwölf Jahre innehatte. So kommt es, dass sie beide 20-jähriges Dienstjubiläum feiern.

Zwar haben Leinens in Lauten-Weschnitz gebaut, doch seinem Gesangverein ist er die vielen Jahre treu geblieben. „Einmal Mittershausen, immer Mittershausen“, bekennt sich Leinen zu dem Ort, der den Eifelaner schnell zur Heimat wurde. „Wer nach Mittershausen kommt, wird schnell integriert. Früher brauchte man nur zweimal zu Gehron zu gehen und schon war man mit allen bekannt“, erinnert sich Leinen an seine Anfangszeit.

Das mittlerweile geschlossene Gasthaus „Zur Linde“ von Klaus und Gerda Gehron war Dreh- und Angelpunkt für jedermann im Ort. Auch wenn die Wirtsleute im Ruhestand sind, so wird der Lindensaal zumindest zu bestimmten Terminen mit Gesang gefüllt.

Leitner hingegen singt seit seinem 16. Lebensjahr im Chor. Sein Vater Karl Leitner und Urgroßvater Nikolaus Schmitt waren schon Vorsitzende des Sängerquartetts 1925. Also fuhr auch der Jugendliche mit seinem Moped zu den Singstunden. Eine Selbstverständlichkeit, wie er findet. Viele Kinder würden die Tradition weiterführen. Das jüngste Chormitglied ist gerade mal 22 Jahre alt und der Altersdurchschnitt liegt bei 57 Jahren. Die Freude an der Gemeinsamkeit schlägt sich auch im Vorstand nieder, in dem viele jüngere Mitglieder Verantwortung übernehmen.

Vor acht Jahren ist zum Männerchor ein Frauenchor hinzugekommen. Das Besondere: Keine der damals zwölf Frauen hatte zuvor im Chor gesungen. Man will es eigentlich kaum glauben, aber seit 2015 gibt es in dem kleinen Stadtteil mit etwa 400 Einwohnern außerdem einen jungen Chor mit dem kryptischen Namen „DUI“ – die Abkürzung steht für „Die unbekannten Interpreten“. Weil die Jungen des gemischten Chores nicht wussten, wie sie sich nennen sollten, wurde DUI daraus.

Bei größeren Veranstaltungen wie dem Weihnachtssingen in der Linde, wird aus den drei Formationen ein Gemeinschaftschor. Ein Höhepunkt und letzter Auftritt des Sängerquartetts war das Weihnachtssingen mit drei russischen Sängern des St. Daniels Klosters in Moskau, die durch Dirigent Volker Schneider nach Mittershausen kamen.

Mit Chordirektor Schneider, der bekanntermaßen viele Chöre in der Region leitet, war das Sängerquartett in Tschechien bei einem großen Auftritt in einer Kirche mit von der Partie und die Männer traten als Teil der Heppenheimer Chorgemeinschaft in der Kirche Sankt Peter gemeinsam mit dem St. Petersburger Knabenchor und Franz Lambert an der Orgel auf. Schneider, der zum Jahresende Abschied nehmen wollte, tat dies aufgrund der Pandemie jetzt schon.

Neuer Dirigent ist Thomas Wagner aus Seeheim-Jugenheim. Zu Proben kam es allerdings noch nicht. „Der Proberaum ist für die Sänger zu klein. Viele sind schon älter und somit Risikopatienten. Wir wollen niemanden einer Gefahr aussetzen“, meinte Leinen. Proben im Freien seien schwierig. Durch den großen zueinander zu haltenden Abstand verstünde der eine nicht, was der andere singt. Immerhin treffen sich einige zur geselligen Runde.

