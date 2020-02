Die Angst vor der Altersarmut

Heppenheim.Mit jeder Hiobsbotschaft zur Rentenversicherung wächst bei den Deutschen die Angst vor Altersarmut. Doch ist das System wirklich so schlecht wie sein Ruf? Dieser Frage und weiteren Aspekten zum Thema Altersvorsorge will sich der Seniorenbeirat bei einer Sitzung am Montag, 17. Februar, widmen. Beginn ist um 17 Uhr im Marstall des Amtshofs. Die Sitzung ist öffentlich, Gäste sind willkommen. Ein Schwerpunkt der Sitzung soll die „Hinterbliebenenrente“ sein, zu der eine Expertin der Rentenversicherung informieren wird.

Es gibt kaum ein Thema, bei dem sich junge und alte Generation so unversöhnlich gegenüber stehen wie beim Thema Rente, teilt der Seniorenbeirat im Vorfeld der Sitzung mit. Während die aktuelle Rentnergeneration über schwindende Kaufkraft klagt, ächzen die Jungen unter der immensen Abgabenlast – wohlwissend, dass sie den Lebensstandard der heutigen Senioren wohl nie erreichen werden. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.02.2020