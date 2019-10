Die Besten in Deutschland

Heppenheim.Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat jetzt die „Jungwinzervereinigung des Jahres 2019“ gekürt. Junge Gruppierungen aus allen Anbauregionen Deutschlands konnten sich um den Nachwuchspreis der deutschen Weinwirtschaft bewerben. Vinas aus Heppenheim, die Jungwinzerinnengruppe der Bergsträßer Winzer eG, konnte sich bereits zum zweiten Mal den Titel in dem Nachwuchswettbewerb sichern. Die Preisverleihung fand in Heilbronn statt.

Die im Jahr 2013 gegründete Gruppierung besteht mittlerweile aus sechs jungen Frauen, die durch ihre ehrenamtliche Mitarbeit als Angestellte oder durch die Mitgliedschaft ihrer Familie mit den Bergsträßer Winzern verbunden sind.

Katharina Seiß ist Studentin der Getränketechnologie an der Hochschule Geisenheim und arbeitet zurzeit an ihrer Bachelorarbeit. Anja Antes-Breit und Heike Antes sind Rebveredlerinnen und im Familienbetrieb angestellt. Stefanie Keller arbeitet als Verwaltungsfachangestellte und Standesbeamtin und war Hoheit an der badischen Bergstraße. Heike Knapp absolviert zurzeit ein BWL-Studium und ist Mitglied in der Bergsträßer Winzer eG, während Caroline Guthier in der Eventkoordination und dem Verkauf in der Bergsträßer Winzer eG beschäftigt ist.

„Wir veranstalten mehrere Events, um auf uns und unsere Produkte aufmerksam zu machen. Die Veranstaltungen sind von unterschiedlichster Art. Zudem sind wir auf Weinfesten unterwegs und halten Weinproben ab“, erläutert Caroline Guthier.

Alle Entscheidungen, die die Weinfachfrauen im Hinblick auf ihre Weinprojekte treffen, sind gemeinsame Sache. Dazu gehören auch die Erstellung des Konzepts, die eigene Gestaltung des Logos und der Etiketten sowie die Entwicklung der Marke Vinas. Für die Weine haben die Winzerinnen festgelegt, dass sie ohne Rebsortenangabe auf dem Etikett auskommen und dass die Weine im halbtrockenen und fruchtigen Geschmacksbereich liegen. Sechs Weine und ein Winzersekt sind das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.10.2019