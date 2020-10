Die Einzelhändler zeigen Flagge

Heppenheim.Normalerweise steht das letzte Oktoberwochenende in Heppenheim ganz im Zeichen der Kürbisse und des Einzelhandels. Im Rahmen ihres „Halloween-Sonntags“ verwandelt die Heppenheimer Wirtschaftsvereinigung die Innenstadt traditionell in eine herbstlich geschmückte Flaniermeile, die Einzelhändler nutzen den verkaufsoffenen Sonntag für zahlreiche Angebote und Aktionen. In diesem Jahr sollte das

...