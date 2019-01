„Die FDP muss ein Stück Demut beweisen“

Bergstraße.Linda Teuteberg ist migrationspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag und Obfrau im Innenausschuss. Ein prominenter Posten in diesen Zeiten. Doch im Gegensatz zu anderen FDP-Frauen ist das Gesicht der 37-jährigen Brandenburgerin noch wenig bekannt. Mit Betonung auf „noch“. „Von ihr wird man noch viel hören“, sagte ihr Bundestagskollege Till Mansmann am Donnerstag in Heppenheim. Der Kreisvorsitzende prophezeite Teuteberg beim Neujahrsempfang der Bergsträßer FDP eine große Zukunft. Viele in der Partei trauen der Juristin einiges zu.

Trotz ihres konzilianten Auftretens und dem stets freundlichen Lächeln gilt sie als analytisch begabt und bestimmt in der Sache. Das hat sie in Berlin gerade erst in der Diskussion um den aktuellen Migrationsbericht bestätigt. Abschiebungen seien notwendiger Bestandteil eines funktionierenden und rechtssicheren Asylsystems. Eine Reform der Zuständigkeiten durch eine Verschiebung von den Ländern zum Bund sei jetzt dringend nötig. Denn die aktuell sinkenden Asylbewerberzahlen seien entweder das Ergebnis von Entscheidungen Dritter (Schließung der Balkanroute) oder die Folge von Vereinbarungen wie jener der EU mit der Türkei. Es gehe aber darum, eigene Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen.

In ihrer recht kompakten Heppenheimer Rede vor gut 50 Zuhörern betonte Linda Teuteberg, dass eine deutsche Asylpolitik das Vertrauen und die Akzeptanz der Bürger genießen müsse. Auf dem Spiel stehe nicht weniger als die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats. Die FDP bekenne sich ganz klar zum Asylgrundrecht gemäß des Deutschen Grundgesetzes. Dennoch müsse Migration besser gesteuert werden. „Deutschland braucht ein Einwanderungsgesetz für Menschen, die, ohne verfolgt zu sein, bei uns leben und arbeiten möchten.“ Auch um eine Beschleunigung der Verfahren käme man nicht herum, so Teuteberg. Sie plädiert für die Zuwanderung von Fachkräften und wirksame Maßnahmen gegen illegale Migration.

Mehr sichere Herkunftsländer

Darüber hinaus müssten zeitnah weitere Staaten als sichere Herkunftsländer deklariert werden. Dabei sei die Anerkennungsquote nur ein Indiz von mehreren und ersetze nicht eine gründliche Überprüfung der Menschenrechtslage in den einzelnen Ländern. Gegenwärtig erfüllten 33 Staaten dieses Kriterium, davon hätten 28 in den vergangenen drei Jahren entsprechend geringe Anerkennungsquoten gehabt. Menschen aus solchen Staaten können leichter zurückgeführt werden. Im Bundesrat ist dafür noch immer keine Mehrheit in Sicht. „Leider gehört auch Hessen zu den Blockadeländern“, kommentiert Teuteberg in Heppenheim.

Zur Situation ihrer Partei sagte sie, dass die Liberalen ein Stück Demut beweisen müssten. Es sei nicht mehr selbstverständlich, dass die FDP parlamentarisch präsent sei. Intern ist Linda Teuteberg als neue Generalsekretärin im Gespräch. Sollte Nicola Beer nach der Wahl im Mai ins Europaparlament einziehen, was als recht wahrscheinlich gilt, könnte Teuteberg bald in den engeren Kreis um den Bundesvorsitzenden Christian Lindner aufrücken. Zumal der Fraktionsvorstand bislang – außer Katja Suding – ziemlich fest in männlicher Hand ist. Ende April stimmt der Parteitag über die Personalie ab. Das Vorschlagsrecht hat Christian Lindner.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.01.2019