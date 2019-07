Die Ferienspiele beginnen

Heppenheim.In diesem Jahr gehen die Teilnehmer der Heppenheimer Ferienspiele mit der Jugendförderung auf Europareise. Mit typischen Gerichten, Musik und Bräuchen setzen die Betreuer das Motto „Europa erleben“ altersgerecht um. Für die beiden Ferienspielwochen hat die Jugendförderung in Zusammenarbeit mit dem Verein Kubus ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Traditionell geht es mit einer Eröffnungsveranstaltung auf dem Heppenheimer Marktplatz los. Mit Grußworten des Bürgermeisters und der Jugendförderung werden die Teilnehmer am kommenden Montag, 22. Juli, um 10 Uhr auf Wanderschaft geschickt. Dazu sind alle Bürger eingeladen. Je nach Alter der Gruppen führen die Wanderungen zu schönen Plätzen im Stadtgebiet oder in angrenzende Gemeinden.

Vereine stellen sich vor

Am zweiten Tag beginnt dann das individuelle Programm für die Gruppen. Sport- und andere Vereine, städtische und soziale Einrichtungen sowie lokale Anbieter bieten dafür attraktive Aktivitäten an. Die Ferienspiele enden mit der Abschlussveranstaltung am 3. August (Samstag) ab 10 Uhr am Graben, wo sich alle Gruppen mit eigenen Programmbeiträgen vorstellen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.07.2019