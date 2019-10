Die Galionsfigur der Straßenfastnacht

Heppenheim.„Ich weiß nur, dass ich um 19.11 Uhr hier sein sollte.“ In Barbara Schaabs Gesicht kann man lesen wie in einem offenen Buch: Es ist eine Mischung aus Überraschung, Überwältigung, Rührung und Freude. Gerade hat sie den Festsaal des Hotels „Halber Mond“ betreten. An den festlich eingedeckten Tischen erkennt sie viele ihrer Weggefährten, die sie während ihrer Amtszeit als Frau Zugmarschall

...