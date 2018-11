Die „Gute Ute“ als Vorbild

Einbruch in Einkaufsmarkt

Verdächtiger schwer verletzt

Aufgrund eines Einbruchsalarms fuhr eine Polizeistreife am Sonntag, gegen 23.30 Uhr, zu einem Supermarkt in der Pestalozziallee (E-Center) in Tauberbischofsheim. Die Beamten nahmen zu Fuß das Gebäude in Augenschein. Im Bereich ...