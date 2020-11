Die Heppenheimer zeigten Solidarität mit ihren Gastronomen

Heppenheim.Es regnet in Strömen am Sonntagabend. Tische und Stühle auf dem Marktplatz sind am Tag vor dem „Lockdown light“ verlassen. Der Blick durch die hell erleuchteten Fenster der Marktplatz-Gastronomie zeigt indes, drinnen ist einiges los. Viele haben ganz offensichtlich den Abend vor dem Lockdown noch einmal genutzt, um ein Lokal zu besuchen.

Jochen Jung, Inhaber der Gaststätte „Schwan“ auf

...