Die Hits von Udo Jürgens

Heppenheim.Am 20. Dezember (Freitag) bringt die Big Band SahneMixx die Show „Merci, Udo Jürgens!“ auf die Bühne im „Halben Mond“. Ab 20 Uhr gibt es die größten Hits des Entertainers, darunter „Griechischer Wein“, „Mit 66 Jahren“, „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ und „Aber bitte mit Sahne!“.

Bereits zu Lebzeiten von Udo Jürgens hatten sich die Musiker Hubby Scherhag, Achim Brochhausen und Micky Koll daran gemacht, dessen unvergängliche Evergreens zu einem authentischen Konzerterlebnis zu machen. „Dabei haben sie Udo Jürgens’ Kompositionen sehr sensibel und respektvoll gesichtet, seine Konzertvideos analysiert und seine typischen Gesten studiert“, heißt es weiter.

In einem Brief an SahneMixx habe der Jürgens persönlich seine Freude über das Projekt kundgetan, die Band daraufhin mehrfach getroffen und ihre Arbeit bis zum Schluss mit großem Wohlwollen begleitet. Daneben kommt die laut Ankündigung vielfach ausgezeichnete Big Band mit dem kongenialen Sänger Hubby Scherhag als Protagonisten nach Heppenheim.

Legendäres Finale

„Er sorgt für ein authentisches Konzerterlebnis und verkörpert den großen Entertainer derart perfekt, so dass sich die Zuschauer in ein echtes Konzert von Udo Jürgens versetzt fühlen“, so die Veranstalter. Für das Konzert in Heppenheim versprechen sie grandiose Musik, tolle Stimmen und fulminanten Orchestersound, dazu den weißen Flügel, das rote Jackettfutter und die typischen Gesten von Udo Jürgens bis hin zum legendären „Bademantel-Finale”. zg

