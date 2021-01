Die Linke geht mit Bruno Schwarz an der Spitze ins Rennen

Heppenheim.Auch wenn der einzige Linke in Heppenheims Stadtparlament, Yannick Mildner, von der Fahne gegangen ist und künftig lieber für die Tierschutzpartei Politik macht: Ganz müssen die Kreisstädter auf einen Vertreter oder eine Vertreterin der Partei Die Linke auch in den kommenden fünf Jahren nicht verzichten. Sozusagen auf den (vor-)letzten Drücker, am 30. Dezember, hat der Stadtverband der Partei

...