Die Nummer gegen Fahrraddiebe

Heppenheim.„Früher wurden mir am Bahnhof immer wieder Räder geklaut“, erinnert sich Marielle Schül. Ein Ärgernis, das zudem noch ordentlich ins Geld ging. Ihr jetziger Drahtesel hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und soll nun wieder öfter zum Einsatz kommen. Doch was tun gegen die Langfinger? Die Fahrrad-Codieraktion des ADFC Bergstraße am Samstag in Heppenheim kam da genau recht. Versehen mit

...