Die Polizei sucht Zeugen

Heppenheim.Aus dem Heizungskeller eines Hauses „Am Sonderbach“ haben Einbrecher in der Nacht zum Montag drei Lederjacken, zwei Handtaschen sowie eine Kaffeemaschine entwendet. Der Schaden liegt bei über 1500 Euro. Die Kriminellen betraten das freizugängliche Grundstück und brachen die Zugangstür zum Heizungsraum auf.

Ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Audi ist in Heppenheim erheblich beschädigt worden. Der Wagen stand von Montagabend bis Dienstagmorgen gegenüber dem Anwesen Benzstraße 7 und wurde in diesem Zeitraum von einem vermutlich blauen Fahrzeug touchiert. Wer in einem der beiden Fälle Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter Telefon 06252/7060 bei der Polizei zu melden. pol

