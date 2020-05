Die Rückkehr der Grundschüler

Heppenheim.Mit Beginn der Woche hat für viele hessische Schüler wieder der Präsenzunterricht begonnen – auch in Heppenheim. Während die weiterführenden Schulen mit ihren Abschlussklassen schon im Vorfeld Erfahrungen in Sachen Infektionsschutz sammeln konnten, betraten die Grundschulen mit ihrer Öffnung für die Viertklässler am Montag Neuland.

Ein zusätzliches Problem hatten die Schulen zu lösen,

