Die Rückkehr der Kultur

Heppenheim.Die Kultur ist zurück in Heppenheim. Der Corona-Pandemie zum Trotz startete Forum Kultur in das diesjährige Programm, ein bisschen anders als üblich, aber nicht weniger mitreißend. Zu Gast im Ballsaal des Halben Mondes war die Formation Sistanagila aus Berlin: fünf Musiker mit Wurzeln in Israel und im Iran, die in Deutschland zusammengefunden haben und für das Miteinander der verfeindeten

...