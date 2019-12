Die Titel fürs nächste Halbjahr

Heppenheim.1960 hat Siegfried Lenz „Das Feuerschiff“ geschrieben – ein Konflikt zwischen Ordnungsauftrag und terroristischem Überfall. Einigen Mitgliedern des Oberlin-Lesezirkels war die maritime Welt sprachlich fremd. In dem Roman „Deutschstunde“ von 1968 entdeckten sie eine frühe Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und dem Nationalsozialismus.

Fontane und Thomas Mann

Daneben hat der Lesezirkel „Literatur und Religion“ die Buchtitel für das kommende Halbjahr festgelegt. Am 27. Januar geht es ab 17 Uhr im Oberlin-Haus um „Der Stechlin“ von Theodor Fontane, dessen 200. Geburtstag am 30. Dezember gefeiert wird. „Die Kehrseite des Himmels“ von Ludmilla Ulitzkaja folgt am 24. Februar.

Thomas Manns Erzählung „Das Gesetz“ im Sammelband „Die Betrogene“ besprechen die Mitglieder des Lesezirkels am 30. März und „Olga“, die taubstumme Lehrergestalt von Bernhard Schlink, am 27. April. Jan Kjaerstads „Berge“ bringt am 25. Mai Norwegen an die Bergstraße und am 22. Juni schließlich wird Peter Handkes Buch den Heppenheimer Lesefreunden Serbien und den Balkan näherbringen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019