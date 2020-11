Die verrückten Frauen von Hepprum jetzt digital

Heppenheim.Ortstermin am Fastnachtsbrunnen am Graben. Im Hintergrund wehen die vierfarbbunten Fahnen. Gott Jokus, oder besser gesagt: der kleine Till, trägt Maske, und auch das Blumensträußchen, das ihm Zugmarschall Norbert Weiser und Schirmherr Hans-Peter Rauen am 11.11. überreicht haben, liegt der Brunnenfigur noch zu Füßen.

An diesem Tag bekommt er auch noch kurzzeitig närrische Unterstützung

...