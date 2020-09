Heppenheim.Die Kreisstadt wächst und wächst. in nahezu allen Teilen Heppenheims entstehen neue Wohnprojekte oder Neubausiedlungen. Damit einher geht logischerweise auch ein Zuzug von Neubürgern – und ein wachsender Bedarf an Betreuungseinrichtungen für den Nachwuchs. „Die Warteliste war noch nie so lange wie im Moment“, brachte Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) die Situation unlängst bei der Sitzung

...