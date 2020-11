Diebe stahlen 15 000 Pfandflaschen

Heppenheim.Ein Leergutcontainer auf einem Firmengelände an der Odenwaldstraße in Heppenheim geriet zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend in das Visier von Kriminellen, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen. Die Täter hebelten das Dach des Containers auf und entwendeten anschließend 15 000 – in großen Plastiksäcken aufbewahrte – Pfandflaschen. Der Schaden beträgt rund 3700 Euro. Die ungebetenen Besucher dürften das Leergut mit einem geeigneten Transportfahrzeug weggeschafft haben, vermuten die Ermittler.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, der wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden. ots

