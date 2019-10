Diebe stehlen Dieselkraftstoff

Ober-Hambach.Rund 130 Liter Dieselkraftstoff sollen Diebe am vergangenen Wochenende aus zwei Traktoren in der Paul-Geheeb-Straße abgezapft haben, wie der Polizei am Montagmorgen angezeigt wurde. Zudem sollen die Täter auch die Zündschlüssel von insgesamt vier landwirtschaftlichen Zugmaschinen, die auf dem dortigen Lagerplatz abgestellt waren, erbeutet haben.

Zeugen gesucht

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06252/7060 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Heppenheim zu melden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 31.10.2019