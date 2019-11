Diebe stehlen Kupfergegenstände

Heppenheim.Am frühen Donnerstagmorgen verschafften sich Kriminelle Zugang zum Lagerraum einer Firma in der Kalterer Straße. Dort entwendeten sie diverse Kupfergegenstände im Gesamtwert von etwa 3000 Euro. Zeugen hatten eine verdächtige Person beobachtet und gegen 2.45 Uhr die Polizei gerufen.

Der Einbrecher bemerkte wohl das Eintreffen der Streife und flüchtete vermutlich in südliche Richtung. Am Tatort konnte ein verdächtiges Auto festgestellt werden, welches vermutlich in Zusammenhang mit der Tat steht. Auch einen möglichen Tatverdächtigen konnte die Polizei ermitteln.

Zeugen gesucht

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen dem Mann und der Tat besteht, muss noch geklärt werden – ebenso, ob er für ähnliche Taten verantwortlich ist. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim unter Telefon 06252/7060 zu melden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.11.2019