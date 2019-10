Dieser Chor ist auf Kurs

Heppenheim.„Gott weiß, ich will kein Engel sein!“ Es hat schon was Düsteres, beinahe Unheimliches, wenn der Männer-Sprech-Chor Rammsteins „Engel“ wiedergibt und dazu die glasklaren Frauenstimmen klingen. Es hat aber auch was Modernes, Unkonventionelles – was diese Darbietung so erlebenswert macht. Dass der ehemalige Gospelchor unter der Leitung von Lisa-Anna Jeck „More than Gospel“, also mehr als christlich-afroamerikanische Lieder beherrscht, das stellte „New Voices“ nun beim Eröffnungskonzert der 31. Heppenheimer Musikwochen unter Beweis.

In der Hambacher Schlossberghalle überzeugten die Sänger mit ihrer Vielseitigkeit, schreckten weder vor Reggae noch vor theatralischer Filmmusik zurück. Unterstützung gab’s von der Lehrerband der Musikschule Heppenheim. Mal lieferten so Leiter und Pianist Thomas Markovic, Schlagzeuger Armin Sturm und Bassist Christoph Kaiser die passende Untermalung. Mal wirkten die gut ausgebildeten Stimmen aber auch ganz alleine – eindrücklich und raumfüllend. Wie etwa bei „Amazing Grace“ von John Newton.

Dynamisch und pädagogisch

Sie würden Sprech- und Atemübungen, Rollenspiele und gruppenbildende Maßnahmen in den Übungsstunden machen, erläuterte Moderatorin und Sopranistin Sibylle van de Rees. „Unsere junge Chorleiterin ist nämlich dynamisch und pädagogisch.“ Damit hatte es Lisa-Anna Jeck binnen der vergangenen zwei Jahre geschafft, das Beste aus „New Voices“ herauszukitzeln. Kein Wunder. Die studierte Gymnasiallehrerin für Musik und Mathematik hat schon als Jugendliche Blockflöte, Querflöte und Klavier gespielt, ist als Sängerin, Bassistin und Songwriterin mit einer Band aufgetreten und hat Erfahrungen in verschiedenen Ensembles gesammelt. Davon profitieren auch ihre Goldkehlchen.

Sie sangen „Oh happy Day“, heizten der Menge mit „Halleluja“ im Kanon ein und zeigten sich äußerst stimmgewaltig mit „Blind Man stood.“ Auch Solisten hatte die 29-Jährige Mut gemacht. Gabriele Detje sang „Gabriellas Song“ aus „Wie im Himmel“, Christine Friedrich schlüpfte in die lässige Rolle von Bob Marley mit „One Love“ und Petra May zeigte ihr Können mit „Barbara Ann“ der Beach Boys. Rund zwei Stunden tauchten die Akteure des 1999 gegründeten Projektchors der Musikschule die Halle mal in kirchliches, mal in weltliches Ambiente. Ehe das Verlangen nach Zugabe mit Abbas „Thank you for the music“ gestillt wurde. pam

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.10.2019