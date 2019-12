Diskussion über Gleichberechtigung

Heppenheim.Das Haus am Maiberg lädt für Mittwoch, 8. Januar, und Donnerstag, 9. Januar, zu einer Diskussionsrunde zum Thema „Gleichberechtigung“ ein. Es geht um Bezahlung, gleiche Chancen, Aufstiegsmöglichkeiten, Kinderbetreuung und weitere Aspekte, die den Teilnehmern zum Thema Gleichberechtigung einfallen. Die Ergebnisse der beiden Tage werden dem Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend vorgelegt und sollen Empfehlungen für politisches Handeln sein. Die Veranstaltung beginnt an beiden Tagen um 9.30 Uhr im Haus am Maiberg und endet am Donnerstag um 17 Uhr. zg

