Doku-Film über Flächenfraß

Heppenheim.Im Rahmen ihrer Umweltfilmreihe zeigt die BUND-Kreisgruppe Bergstraße am Samstag, 29. Februar, um 16 Uhr im Saalbau-Kino Heppenheim den Film „Kein schöner Land“ von Sabine Winkler. Die Dokumentation prangert den Flächen- und Landschaftsverlust im Großraum Reutlingen an, ein brisantes Thema auch für die Bergstraße, heißt es in der Ankündigung.

Im Raum Starkenburg würden täglich rund zwei Hektar Fläche betoniert und asphaltiert für neue Wohnviertel, Straßen oder Gewerbegebiete mit teils riesigen Logistikhallen.

Nach der Filmvorführung können die Zuschauer mit Vertretern von Parteien und Verbänden diskutieren. Die Parteien wurden vorab gebeten, zu Forderungen von Bund und Bauernverband Stellung zu nehmen. Der Eintritt ist frei. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.02.2020