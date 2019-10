Dreidimensionale Naturimpressionen

Heppenheim.Der Arbeitskreis heimische Orchideen (Aho) Hessen lädt für Freitag, 25. Oktober, zum Lichtbild-Vortrag „Naturimpressionen in 3D“ ein. Beginn ist um 19 Uhr im „Stadtgraben“. Der Referent Siegfried Wegel ist laut Ankündigung ein ausgewiesener Kenner der wildwachsenden Orchideen. In einer 3D-(Raumbild-)Projektion werden Bilder aus der Natur, seltene Blumen, insbesondere wildwachsenden Orchideen sowie Pilze und ihre Lebensräume gezeigt. Der Vortrag bietet einen Querschnitt durchs Pflanzenjahr. Die erforderlichen Stereobrillen werden zur Verfügung gestellt. Es ergeht herzliche Einladung an alle Interessenten. Der Eintritt ist frei. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.10.2019