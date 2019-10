Dribbling, Tricks und Finten

Heppenheim.Was muss eigentlich ein Nationalspieler können? Wann wird ein Spieler vom BVB gekauft? Und was frühstücken Marco Reus, Mario Götze und Mats Hummels? Fragen, mit denen sich in dieser Woche mehr als 80 begeisterte Nachwuchskicker beschäftigen – neben ganz viel Fußballspielen natürlich. Sie alle nehmen am ausverkauften Feriencamp der Fußballschule Borussia Dortmund teil.

Um zu trainieren

...