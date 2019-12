„Duo Serenade“ gibt Kerzenlichtkonzert

Heppenheim.Im Rahmen der Heppenheimer Musikwochen 2019 findet in der Heppenheimer Christuskirche das Kerzenlichtkonzert mit dem „Duo Serenade“ statt. Termin ist Sonntag, 15. Dezember, ab 18 Uhr.

Es ist das vorletzte Konzert der Reihe „Heppenheimer Musikwochen“. Die evangelische Christuskirche Heppenheim lädt – wie schon in den zurückliegenden Jahren – zu einer besinnlich-musikalischen Stunde im Advent ein. Unter dem Titel „Konzert bei Kerzenschein“ interpretiert das Duo Serenade bei stimmungsvollem Kerzenlicht Werke aus Barock, Klassik und dem 20. Jahrhundert. Auf dem Programm stehen von Ernst Gottlieb Baron: „Sonate in G-Dur”, Carl Andreas Göpfert: „Sonate in C-Dur”, Filippo Gragnani: „Sonate Nr. 1 D-Dur op. 8”, Francis-Paul Demillac: „Petite Suite Médiévale”, Eduardo Martín: „Suite Habana”.

Die Ausführenden sind die beiden in Heppenheim und der Region gut bekannten Musiker Judith Portugall (Querflöte) und Matthias Jakob (Gitarre).

Der Eintritt bei dem Der Eintritt zu dem einstündigen Konzert ist frei, eine Spende am Ausgang ist willkommen. red

