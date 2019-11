„Ebbes“ beim Babbelowend

Heppenheim.Gerd Grein ist als „Babbelschnuut vom Otzberg“ bekannt und hat auch an der Bergstraße viele Freunde. Der „Heppenheimer Babbelowend“ bei der Trachten- und Volkstanzgruppe Starkenburg bescherte dem Verein jetzt ein volles Haus. Grein ist Volkskundler seit Jahrzehnten und war lange Jahre Museumsleiter auf der Veste Otzberg. Er hat Exponate aus allen hessischen Landesteilen zusammengetragen, vor allem Trachten und Alltagsgegenstände.

Die ersten Weihnachtsbäume

Aber auch als Alleinunterhalter hat Grein einen hohen Stellenwert. So hatte er für die Heppenheimer Veranstaltung allerlei interessante Beiträge über die Vorweihnachts- und Adventszeit mitgebracht. Er berichtete über alte Weihnachtsbräuche und die ersten Weihnachtsbäume im Odenwald, freilich noch klein und mit Selbstgebasteltem verziert. Spannend genug jedoch, dass sich die Nachbarn die Nasen an den Fenstern platt gedrückt haben.

Der Nikolaus war in früheren Zeiten bei den Kindern nicht so beliebt wie heute, waren es doch eher schauerliche Gestalten, die in der Vorweihnachtszeit zu den Häusern kamen. Grein sprach über die Odenwälder Symbolfiguren Benznickel, Mehlweibchen, Stobbelgans und Bohlischbock, die teilweise noch nach dem Zweiten Weltkrieg im Odenwald ihr Unwesen trieben.

Der Heimatforscher Heinrich Winter hatte 1936 in den Dörfern nach dem heimischen Brauchtum gefragt und unter anderem auch die Geschichte der benannten Symbolfiguren niedergeschrieben. Eine andere Geschichte von Grein handelte von verunglücktem Buttergebäck und auch der traditionellen Weihnachtsgeschichte gab er seinen besonderen Touch.

Am Ende ging es um das Wort „ebbes“: Es lasse sich überall einsetzen, sagte Grein, und hatte auch einige amüsante Kostproben parat, während die Trachtengruppe ebbes zu Essen und zu Trinken beisteuerte. Alle Teilnehmer erhielten darüber hinaus einen Lebkuchen aus dem Odenwald. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.11.2019