Ein Acker im Klassenzimmer

Heppenheim.Lauter kleine „Ackerdemiker“ konnte man jetzt in der Heppenheimer Nibelungenschule erleben. Ackerdemiker? Nicht Akademiker? Nein, die Macher der „Gemüse-Ackerdemie“ kommen aus Potsdam und wollen mit ihrem Projekt Kinder für Gemüse und Nachhaltigkeit begeistern.

Andrea Helm von der Sparkassenstiftung Starkenburg war vom Konzept begeistert. Und da man sich zum 20-jährigen Stiftungsjubiläum auch den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben hat, suchte sie Grundschulen im Kreis, die beim Projekt der Gemüseklasse mitmachen.

Ein bisschen enttäuscht ist sie von der Resonanz der Schulen: Nur sechs Bildungseinrichtungen haben teilgenommen. In Heppenheim sind es gerade einmal zwei, die dabei sind. Eine davon ist die Nibelungenschule. Und da fiel in dieser Woche der Startschuss zu spannenden 20 Wochen rund um Gemüse und Kräuter.

Die Kinder der Klasse 3b von Anne Winnemöller sitzen schon ganz gespannt im Stuhlkreis. Steffi Andermann, Johanna Dries und Blanka Kunz von Ackerdemie erklären, was gleich passieren wird. Eine Gruppe wird später Kräuter, die andere Asia-Salat und die dritte Bohnen ziehen.

Gemeinsam geht es erst einmal an den Aufbau der kleinen Zimmer-Hochbeete im Stecksystem. Schnell setzen die Gruppen um, was auf der Bauanleitung zu sehen ist. Drei Beete stehen, der Pflanzkasten aus Kunststoff wird hineingestellt.

Weiter geht es mit der Erde. Und das ist nicht so jedermanns Sache: „Iiiih“, ertönt es von Aleks, als er die schwarze Erde in den Händen hält. „Wenn man fertig ist, darf man sich dann auch Hände waschen?“, will er vorsichtshalber wissen. Darf er.

Jonas dagegen fragt wenige Meter weiter fast zum gleichen Zeitpunkt: „Müssen wir eigentlich Hände waschen?“

Und Tim stellt mit einem Blick auf seine Hände fest: „Zuhause müssen wird die Fingernägel säubern.“ Schlimm? „ Nein, damit kann ich leben.“

Oskar erklärt, dass man die Erde jetzt „kneten“ müsse, „weil da Knuppel drin sind“. Auch Paul lockert gewissenhaft die Erde auf. Stella kehrt ein paar Schritte weiter all das zusammen, was daneben gegangen ist. Und dann wird mit der Sprühflasche die Erde gewässert.

Koriander- und Basilikum-Samen bringt die eine Gruppe in die Erde ein. „Die sieht man ja gar nicht“, stellen die Kinder fest, als sie die winzigen schwarzen Samen des Basilikums auf die Erde legen. Die runden und hellen Kügelchen des Korianders dagegen kann man prima in Reih’ und Glied in den Topf bringen. Erde drauf und fertig? Nein, jetzt wird erst noch einmal das Licht über den Beeten installiert. Abdinaso und Linda erklären: „Die Pflanzen brauchen Licht zum Wachsen.“ Tim ergänzt: „Das ist wie die Sonne.“

Abdinaso fragt, wie lang es wohl dauern wird, dass man etwas sieht. „Schätzt doch mal“, fordert Blanka Kunz die Kinder auf. „Ein Jahr.“ „Zwei bis drei Wochen.“ „Einen Monat.“ Die Meinungen gehen auseinander. Großes Staunen, als sie erfahren, dass es beim Salat schon nach zwei Tagen soweit sein kann, dass erste zarte Keime aus der Erde blinzeln.

Ein extra großes Plakat erklärt den Kindern, worauf man in den nächsten Wochen achten muss. Mit einer Gabel – statt eines Rechens – wird die Erde aufgelockert, mit einer Lupe wird beobachtet, was sich tut in den Beeten.

„Ich freu mich, dass ich ja gesagt habe“, sagt Anne Winnemöller. Die Kinder lernen neben allerlei Wissenswertem zum Thema Gemüse und Nachhaltigkeit auch, Verantwortung zu übernehmen, dass man von der eigenen Arbeit profitieren kann, in der Gruppe etwas erreichen kann. rid

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.02.2020